أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرًا بمتابعة استضافة ملتقى الشباب العربي بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرًا بمتابعة استضافة ملتقى الشباب العربي بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من اللجنة التي تم تشكيلها من القطاعات المختلفة بالوزارة للمتابعة الميدانية لاستعدادات محافظة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربي والأفريقي خلال شهر مارس الجاري والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن التقرير متابعة جهود المحافظة لاستضافة الملتقى والمرور على جميع الأماكن التى لها علاقة بهذا الشأن ومتابعة ما تم تنفيذه، للخروج بذلك الحدث الهام بصورة تليق باسم مصر خاصة بعد تولى الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وأشار التقرير إلى معدلات تنفيذ أعمال تطوير مطار أسوان الدولى وإنشاء بوابة حضارية للمطار، مع تحسين ورفع كفاءة ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجي.

كما تضمن التقرير أيضًا ما تم القيام به لرفع كفاءة طريق المطار من البوابة الرئيسية وحتى تقاطع طريق أبوسمبل، من تركيب بلدورات وتطوير الأرصفة وتجميل وتشجير وتركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق والتى تقوم بها عدد من الشركات الوطنية.

كما تضمن التقرير أيضًا إشارة إلى ما تم فى عدد من الطرق بالمحافظة ومنها أعلى خزان أسوان وطريق المطار إلى الكورنيش " شارع السادات " بطول 4 كيلو متر، بالإضافة إلى تطوير ميدان العقاد " مدخل طريق الكورنيش " وتطوير طريق الكورنيش وتطوير ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى الجهود التى تمت فيما يخص تطوير المنطقة المحيطة والطريق المؤدى لمحطة المعالجة الثلاثية (بكيما).

وكانت مدينة أسوان، أتمت استعداداتها لاستضافة فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي ينطلق خلال الفترة من (16-18 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتى الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية فى نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ التي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقى بمدينة أسوان.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.

كما تتنوع أشكال الحوار في الملتقى بين جلسات وورش العمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب فى العالم العربى والقارة السمراء.

ويضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، حيث تقام جولات سياحية في مدينة أسوان احتفالا بكونها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

