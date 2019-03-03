أخبار مصر | وزيرة الصحة: فحص أكثر من مليون مواطن ضد فيروس "سي" خلال يومين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: فحص أكثر من مليون مواطن ضد فيروس "سي" خلال يومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإنتهاء من مسح مليون و2683 مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ إنطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس السبت.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ماتم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ 27 محافظة وصل إلى 31 مليون و 885 ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول أمس، إقبالا منقطع النظير فى نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 133% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصا من الفرق الطبية على الإنتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين علي المبادرة.

وقالت: إن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا بتردد 284 ألف و 685 مواطن بنسبة تحقيق 204% من المستهدف اليومي ، تليها محافظة الشرقية بتردد 215 ألف و64 مواطن، ثم محافظة الجيزة 167 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 131 ألف و 237 مواطن، ثم المنيا 115 ألف و 35 مواطناً، تليها محافظة قنا بتردد 76 ألف و 968 مواطن، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 12 الف و712 مواطن.

جدير بالذكر ان غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تماما.