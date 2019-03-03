انت الان تتابع اليمن: انشقاق قبليين عن الحوثي وانضمامهم لقبائل حجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصراع في اليمن - أرشيفية

نقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن مصادر أمنية يمنية -لم تُسمها- اليوم الأحد، أن أعدادا كبيرة من رجال القبائل انضمت إلى قبائل حجور؛ للمساعدة في قتال ميليشيات الحوثيين، مضيفة أن المئات من أبناء القبائل الذين كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيات انشقوا لينضموا إلى قبائل حجور؛ تزامنا مع استعداد الجيش الوطني لشن عملية عسكرية وشيكة لفك الحصار عن مدينة "كشر" بمحافظة حجة شمالي البلاد. وأشارت المصادر إلى أنه قتل القيادي الحوثي العقيد نبيل عبد الله صالح القعود مع عشرات الانقلابيين في مواجهات مع مقاتلي قبائل حجور جنوب مديرية كشر.

وكشفت المصادر عن وصول تعزيزات جديدة من قوات الجيش إلى الساحل الغربي في محافظة حجة، موضحة أنها انضمت إلى المنطقة العسكرية الخامسة؛ للمشاركة في فك الحصار عن قبائل حجور، والالتحام بها؛ لفتح جبهة جديدة في عمق مناطق سيطرة الحوثيين. وأكد محافظ حجة اللواء عبد الكريم السنيني وصول التعزيزات العسكرية، مشيرا