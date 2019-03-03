انت الان تتابع 8.1 مليار جنيه تكلفة إنشاء 52 محطة صرف صحي بالصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عاصم الجزار وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان صادر عن وزارة الإسكان، اليوم الأحد، بأنه جار تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، بمحافظات الصعيد، بطاقة 1.145 مليون متر مكعب/ يوم ( أي ما يعادل 418 مليون متر مكعب/ سنة)، بتكلفة 8.1 مليار جنيه، لخدمة نحو 8 ملايين نسمة، مضيفا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 34 محطة منها في العام المالي 2018 - 2019، والانتهاء من تنفيذ 18 محطة في العام المالي 2019 - 2020.

وقال الجزار: "تتوزع المحطات الجارى تنفيذها ما بين 19 محطة للمعالجة الثلاثية، بطاقة 523 ألف متر مكعب/ يوم (191 مليون متر مكعب/ سنة)، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، و33 محطة للمعالجة الثنائية، بطاقة 622 ألف متر مكعب/ يوم (227 مليون متر مكعب/ سنة)، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.وذكرت راندة المنشاوي نائب الوزير للمتابعة