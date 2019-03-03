تفاصيل 6 ساعات «شلل» على طريق مصر إسكندرية الزراعي

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سقوط كوبري المشاة بالقليوبية بسبب ارتطام سيارة نقل.. وزير التنمية المحلية يتابع الموقف.. والواقعة ليست الأولى والمتهم: سيارات النقل لا تراعي الارتفاع

كانت عقارب الساعة تقترب من العاشرة مساء أمس السبت، عندما سمع أهالى قرية كفر الجمال ودندنة وبعض المناطق الأخرى التابعة لمدينة طوخ صوت ارتطام شديد على طريق مصر الإسكندرية الزراعى، وهرع بعضهم لاستكشاف الأمر وكانت المفاجأة سقوط كوبرى المشاة على الطريق وأسفل منه سيارة نقل محملة بحفار ومحطمة. اتجه الجميع نحو الكوبرى للبحث عن مصابين أو ضحايا بسبب الحادث، لكن العناية الإلهية تدخلت وأنقذت العشرات من الموت المحقق، حيث خلا الطريق من السيارات، ولم يكن أى مواطن يعبر الكوبرى لحظة وقوع الحادث الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا.

شلل تام بعد دقائق معدودة من وقوع الكوبرى، ضربت الطريق حالة من الشلل المروري والتكدس التام فى الاتجاهين القادم من القاهرة والقادم من الإسكندرية، واضطرت الأجهزة التنفيذية ورجال المرور إلى تحويل الحركة المرورية إلى أحد الطرق الفرعية بداية من مدينة قها من خلال نفق مزلقان زكي في طريق فرعي "بطيء" حتى مدينة

شلل تام بعد دقائق معدودة من وقوع الكوبرى، ضربت الطريق حالة من الشلل المروري والتكدس التام فى الاتجاهين القادم من القاهرة والقادم من الإسكندرية، واضطرت الأجهزة التنفيذية ورجال المرور إلى تحويل الحركة المرورية إلى أحد الطرق الفرعية بداية من مدينة قها من خلال نفق مزلقان زكي في طريق فرعي "بطيء" حتى مدينة طوخ في الاتجاه القادم من القاهرة وإلى الطريق الحر وخط 12 في الاتجاه إلى القاهرة. المحافظ يتفقد المحافظ يتفقد فور علم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية مدير الأمن، بالحادث توجها إلى موقع سقوط الكوبرى، برفقة العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، ومحمد خيري رئيس المدينة، وتواصل المحافظ مع كل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة التي تحركت للتعامل مع الحادث. أوناش 3 مدن أوناش 3 مدن دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بعدد من المهندسين والأوناش التابعة لمدينتي قليوب وطوخ وونش المرور العملاق، لسرعة التعامل مع الحادث ورفع الكوبري المنهار من الطريق وإصلاحه وتركيبه مرة أخرى لإعادة فتح الطريق أمام السيارات. الوزير يتابع الوزير يتابع تواصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع محافظ القليوبية ووجه غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدى الساعة حتى يتم حل المشكلة ورفع الكوبري المنهار وتسيير حركة المرور بالطريق. وقرر المحافظ تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير عن الحادث وتقدير الخسائر وترميم وإصلاح الكوبري. عودة الحركة عودة الحركة بعد مرور نحو 6 ساعات نجحت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالقليوبية وهيئة الطرق والكبارى فى إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد رفع أنقاض الكوبرى والتعامل مع الحادث. ليست الأولى ليست الأولى شهد الطريق الزراعي "مصر- إسكندرية" سقوط العديد من كبارى المشاة الواقعة على الطريق خلال الأعوام القليلة الماضية، وكان المتسبب الرئيسي فيها هو سيارات النقل التى لا تراعي الارتفاع المسموح به للسير أسفل هذه الكبارى. كوبري كفر علوان كوبري كفر علوان فى نوفمبر 2012 أنقذت العناية الإلهية مئات السيارات والمواطنين من كارثة كبرى عندما سقط كوبرى مشاة بقرية "كفر علوان" التابعة لمركز طوخ نتيجة اصطدامه بمحول كهربائي ضخم محمول على سيارة وتسبب في الحادث. كارثة أبو جمعة كارثة أبو جمعة في ديسمبر 2015 شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعى سقوط كوبرى مشاة كفر أبو جمعة بقليوب، ما ترتب عليه شلل بالحركة المرورية للطريق جمعة بقليوب بعد وقوع أجزاء منه وحدوث ميل به بسبب اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري. أبو سنة 2016 أبو سنة 2016 فى نوفمبر عام 2016 اصطدمت سيارة نقل مقطورة بكوبرى مشاة بمنطقة أبو سنة بمدينة قليوب، إثر نقلها معدات ثقيلة الوزن وأسفر التصادم عن تحريك الكوبرى من مكانه وثقب كمية من زيت تشغيل المعدات من السيارة على الطريق 2017.. تصادم كوبري برج الشرطة 2017.. تصادم كوبري برج الشرطة فى 11 إبريل عام 2017 شهد طريق كورنيش النيل بشبرا الخيمة حالة من الشلل المرورى، بسبب حادث تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بسيارتين بمقدمة كوبرى المشاة الواقع أمام برج الشرطة ونجح حى غرب شبرا الخيمة، وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية فى رفع آثار الحادث. كوبري الثلاجة.. 12 ساعة تكدسا كوبري الثلاجة.. 12 ساعة تكدسا فى 12 سبتمبر 2017 توقفت الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع إثر اصطدام سيارة نقل بكوبرى مشاة منطقة الثلاجة بشبرا الخيمة، واستمر التكدس والارتباك لمدة تزيد عن 12 ساعة حتى تم الانتهاء من عملية الإصلاح وإعادة بلاطة الكوبرى لوضعها الطبيعي.

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