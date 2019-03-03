انت الان تتابع انتهاء تنفيذ 11280 وحدة سكنية بأسيوط الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الإسكان الاجتماعي - صورة أرشيفية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 ألفا و280 وحدة سكنية (470 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، بخلاف 648 وحدة سكنية (27 عمارة)، جار الانتهاء من تنفيذها بالمشروع، وجار تنفيذ مشروعات خدمية لمناطق الإسكان الاجتماعي، وهي: مدرسة للتعليم الثانوي، حضانة، سوقان تجاريتان، نقطة شرطة، مسجد، مركز شباب، ملعب ثلاثي، ملعب خماسي، مخبز)، بخلاف 15 مشروعا تم تنفيذها، وهي: مدرسة للتعليم الأساسي، مدرسة للتعليم الثانوي، 4 حضانات، 6 أسواق تجارية، وحدتان صحيتان، مبنى نقطة إطفاء.

وأضاف الجزار، في بيان له، اليوم الأحد، أن إجمالي الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة بلغ 4.1 مليار جنيه، بينما تبلغ خطة العام المالي 2018 - 2019، نحو 213 مليون جنيه، موضحا أنه تم تنفيذ كامل البنية التحتية للكتلة الحالية، والتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، وجار الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لتوسعات