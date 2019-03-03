شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتابع استعدادات أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربي والأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، تقريرا من اللجنة التي تم تشكيلها من القطاعات المختلفة بالوزارة للمتابعة الميدانية لاستعدادت محافظة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى خلال شهر مارس الجارى، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تضمن التقرير متابعة جهود المحافظة لإستضافة الملتقى والمرور على جميع الأماكن التي لها علاقة بهذا الشأن ومتابعة ما تم تنفيذه، للخروج بذلك الحدث الهام بصورة تليق باسم مصر خاصة بعد تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

تناول التقرير معدلات تنفيذ أعمال تطوير مطار أسوان الدولى وإنشاء بوابة حضارية للمطار، مع تحسين ورفع كفاءة ساحات الإنتظار والحدائق بفناء المطار الخارجي .

كما تضمن ما تم القيام به لرفع كفاءة طريق المطار من البوابة الرئيسية وحتى تقاطع طريق أبوسمبل، من تركيب بلدورات وتطوير الأرصفة وتجميل وتشجير وتركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق والتى تقوم بها عدد من الشركات الوطنية.

كما تضمن التقرير أيضاً الإشارة إلى ما تم في عدد من الطرق بالمحافظة ومنها أعلى خزان أسوان وطريق المطار إلى الكورنيش «شارع السادات» بطول 4 كيلو متر، بالإضافة إلى تطوير ميدان العقاد «مدخل طريق الكورنيش» وتطوير طريق الكورنيش وتطوير ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى الجهود التي تمت فيما يخص تطوير المنطقة المحيطة والطريق المؤدى لمحطة المعالجة الثلاثية (بكيما).