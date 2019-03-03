شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة جامعية حول الظواهر اللغوية في ديوان الشاعر «ابن النبيه» بأداب سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الباحثة نهى أحمد يوسف خليفة، مدرس اللغة بكلية التربية بالغردقة، على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بطباعة رسالتها الجامعية حول الظواهر اللغوية في ديوان الشاعر ابن النبيه المصري: دراسة في الصوت والبنية والتراكيب والدلالة.

وتكونت لجنة مناقشة الباحثة بكلية الأداب جامعة سوهاج من الأستاذ الدكتور فتوح أحمد خليل، أستاذ النحو والصرف والعروض وعميد كلية الآداب بسوهاج مشرفًا، والأستاذ الدكتور عاطف فكار، أستاذ النحو والصرف والعروض ورئيس قسم اللغة العربية بآداب قنا مناقشًا، والأستاذ الدكتور حازم علي كمال الدين، أستاذ علم اللغة بآداب سوهاج مناقشًا ورئيسًا، والأستاذ الدكتور محمد عبدالعال خيامي، أستاذ النحو والصرف والعروض ورئيس قسم اللغة العربية بآداب سوهاج، والدكتور محمود حمدي أحمد، المدرس بقسم اللغة العربية مشرفًا مشاركًا.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بما قامت به الباحثة من جهد علمي وبحثي لإخراج الظواهر اللغوية بالديوان للدراسة في الصوت والبنية والتراكيب والدلالة.

شهدت المناقشة حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليتي الآداب بجامعتي سوهاج وقنا.