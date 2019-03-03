شكرا لقرائتكم خبر عن «الطعون العسكرية» تؤيد حبس هشام جنينة 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قضت محكمة الطعون العسكرية، الأحد، بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 5 سنوات في اتهامه بالتصريحات المسيئة لأحد المواقع الإخبارية، التي زعم فيها أن «وثائقا تخص الدولة جرى تهريبها للخارج».

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