شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 متهمين بإدارة القصاصين التعليمية للمحاكمة التأديبية للاستيلاء على 18 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 3 متهمين من العاملين بإدارة القصاصين التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت ما يقارب 18 ألف جنيه دون وجه حق.

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، في بيان، الأحد، إن المتهمين هم كل من مسؤول الدفع الإلكتروني، ومدير الحسابات ندبًا من المديرية المالية بالإسماعيلية، والمدير المالي والإداري.

كانت نيابة التل الكبير الإدارية تلقت شكوى معلم بإحدى المدارس الصناعية بإدارة القصاصين التعليمية ضد مسؤول الدفع الإلكتروني بالإدارة، وذلك لقيام الأخير بتفعيل بطاقة الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالشاكي وذلك خلال فترة قيامه بإجازة بدون مرتب وسحب مبالغ مالية منها والاستيلاء عليها دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات عن قيام الشاكي بإجازة بدون مرتب وغادر البلاد وأثناء فترة الإجازة تم عمل بطاقات صرف آلي (ATM) جديدة خاصة بمرتبات العاملين بالإدارة، وقام المتهم بصفته مسؤول الدفع الإلكتروني بالإدارة باستلام تلك البطاقات، وكان من ضمنها البطاقة الخاصة بالشاكي والرقم السري الخاص بها.

وأسفرت التحقيقات عن أن المتهم الأول بوصفه مدخل البيانات على نظام الدفع الإلكتروني قام بإنشاء 6 أوامر دفع إلكترونية باستحقاق مقدم الشكوى لمبالغ مالية بلغت ما يقارب من 18 ألف جنيه، على الرغم من عدم استحقاق الشاكي لتلك المبالغ لكونه حاصلا على إجازة بدون مرتب واستعمل بطاقة الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالشاكي، والتي كانت بحوزته وصرف بها تلك المبالغ.

كما تبين من التحقيقات ن قيام المتهمين الثانية والثالث بالتوقيع على أوامر الدفع الإلكتروني المتضمنة استحقاق الشاكي للمبالغ المالية آنفة الذكر، ما ترتب عليه إضافة تلك المبالغ للحساب ولبطاقة الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالشاكي بدون وجه حق وقيام المتهم الأول بالاستيلاء عليها.

واستمعت النيابة لنائب مدير بنك مصر- فرع التل الكبير والذي قرر أن المتهم الأول استلم البطاقات الخاصة بمرتبات العاملين وكان من ضمنها البطاقة الخاصة بالشاكي والرقم السري الخاص بها وقدم للنيابة كشف حساب لبطاقة الشاكي، والمتضمنة عمليات الإيداع والسحب التي تمت عليها، وكذا أسطوانة مدمجة (CD) تم إعدادها بمعرفة المختصين بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر بشأن تسجيلات صورة الشخص الذي استخدم بطاقة (ATM) الخاصة بالشاكي ومرفق بها صور فوتوغرافية وفيديوهات لعمليات السحب، والتي كشفت التحقيقات أنها تخص المتهم الأول.