شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لمريض فشل كلوي: «مش هنعمل ممرضة لكل مريض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الأحد، مستشفى شربين المركزي، في زيارة مفاجئة زار خلالها أقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي، وقام بمراجعة سجلات العاملين والحضور والانصراف وسجل كلمة بدفتر الزيارات قدم فيها الشكر للعاملين بالقسم وتمنى لهم التوفيق فيما يقدمونه من خدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى.

وفي قسم الغسيل الكلوي اشتكي مريض فشل كلوي للمحافظ، من أن ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفي قديمة، ويوجد عجز في بعض المستلزمات الطبية، كما يوجد نقص في التمريض، حتى إن ممرضة واحدة تخدم كل 10 مرضي».

ورد «شاروبيم» على المريض قائلا: «إحنا مش هنعمل ممرضة لكل مريض، وإنت بعد ما يتركب لك الجهاز محتاج الممرضة في إيه إلا لو حصل حاجة لا قدر الله في الجهاز هتستدعي الممرضة هاتيجي لك وهناك عجز التمريض على مستوي الجمهورية بالكامل!!».

وأضاف المحافظ في رده على المريض أثناء حصوله على جلسة الغسيل الكلوي: «هو إنت تيجي في دورك بتتركن 6 ساعات ولا بتيجي تدخل على طول ولو مفيش مكان هنا ممكن ننقلك المنصورة، فالدقهلية فيها أكبر عدد من ماكينات الغسيل الكلوي بالمحافظات».

وطلب المحافظ من مدير المستشفى بحث شكاوى المواطنين والرد عليها خلال 48 ساعة على الأكثر وتقديم تقرير له شخصيا يبين هل هناك نقص في المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفى أم لا.

وأكد بيان إعلامي للمحافظة أن محافظ الدقهلية قام بالاطمئنان على سير العمل في اليوم الثاني لمبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية، واستمع إلى إشادة المواطنين بالمبادرة، واطمأن على قيام أطقم العمل بأداء واجبهم نحو المواطنين بكفاءة وسرعة حتى لا يتحمل المواطنون عبء الانتظار حتى يتم الكشف عليهم.