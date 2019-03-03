شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتفقد الحديقة الدولية ومصنع كيما في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الأحد، جولتها الميدانية بمحافظة أسوان، يرافقها اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بزيارة تفقدية للحديقة الاستوائية الدولية ومصنع كيما.

تقع الحديقة على مساحة 105 أفدنة في بقعة ساحرة وموقع متميز وسط الجزر النيلية، حيث تم إنشاؤها منذ 1991 على شكل بيضاوى في الشلال الأول لنهر النيل، وذلك من أجل دراسة طرحها للاستثمار حتى يتسنى تحقيق الاستفادة منها كأحد المعالم الحيوية لاستقبال السائحين وزوار المحافظة من خلال إدارتها بشكل يحقق العوائد المرجوة منها من خلال رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتهذيب وتقليم الأشجار والنخيل، مع دراسة إقامة كوبرى معدنى للمشاة من الجانبين أو إقامة مراسٍ لاستقبال ضيوفها عبر اللنشات السياحية، فضلاً عن تخصيص مساحات كأجنحة لعرض النباتات الاستوائية لدول حوض النيل والأفريقية بأسماء هذه الدول، وأيضاً أماكن لحدائق حيوان أو للطفل أو لأنواع الورود والزهور، علاوة على كامب سياحى لرحلات السفارى وقاعات للحفلات ومطاعم وكافيتريات وبازارات، وأخيراً مدى إمكانية تشغيل عربات الطفطف لإتاحة الفرصة أمام السائحين وروادها للاستمتاع بجمال الحديقة.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة البيئة بزيارة للمحطة الوسيطة بمنطقة المحمودية، كما ستتفقد الوزيرة مصنع سكر كوم أمبو، وتختتم جولتها الميدانية لمحافظة أسوان بزيارة لمحمية سالوجة وغزال الطبيعية.