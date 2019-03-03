شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: فلسطين ستظل قضية العرب الأولى وعاصمتها القدس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأحد، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى وستظل عاصمتها القدس.
وقال عبدالعال- في كلمته أمام انطلاق أعمال الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة اليوم في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ملك الأردن والتي تحمل عنوان (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين)- «علينا جميعا أن ننحي الخلافات جانبا ونلبي نداء القدس».
كانت هذه تفاصيل خبر «عبدالعال»: فلسطين ستظل قضية العرب الأولى وعاصمتها القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.