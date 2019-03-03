شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: فلسطين ستظل قضية العرب الأولى وعاصمتها القدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‬أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأحد، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى وستظل عاصمتها القدس.

وقال عبدالعال- في كلمته أمام انطلاق أعمال الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة اليوم في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ملك الأردن والتي تحمل عنوان (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين)- «علينا جميعا أن ننحي الخلافات جانبا ونلبي نداء القدس».