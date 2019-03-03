شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تسمح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. ورد الجنسية المصرية لـ15 (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 51، الصادر اليوم الأحد، قرارات وزارة الداخلية، رقم 152 لسنة 2019، برد الجنسية المصرية لـ15 شخصًا.

كما أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 177 لسنة 2019، بأن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأصدر وزير الداخلية قرارا رقم 178 لسنة 2019 بأن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.