شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة لشخص مجهول الهوية في مياه ترعة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم، على جثة لشخص في عقده الثالث من عمره مجهول الهوية طافية في مياه ترعة بناحية قرية العزيزية بدائرة مركز منيا القمح، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة منيا القمح بالعثور على جثة طافية في مياه بحر مويس بناحية قرية العزيزية بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت قوات الإنقاذ بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص في العقد الثالث من العمر مجهول الهوية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.