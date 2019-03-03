شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تتخد قراراً جديداً في واقعة فيديو اعتداء مدرس علي طالب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مصطفى العجمي، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، قراراً، الأحد، بمعاقبة طالب مدرسة أبيس الرابعة الصناعية والذى تداول مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فيديو لمعلم يتعدى عليه بالضرب لسبه والتلفظ بألفاط خارجة أثناء الحصة بتطبيق لائحة الانضباط عليه.

وقال «العجمى» إن لائحة الانضباط تبدأ الفصل من المدرسة لمدة 3 أيام حتى 15 يوما والنقل من المدرسة حال ثبوت المخالفة بحقه وذلك بناء على التحقيقات التي تجريها إدارة الشؤون القانونية بالمديرية مع الطالب والمعلم أصحاب الواقعة للتعرف على الحقيقة وتوقيع الجزاء المناسب على المتورط منهما.

إلى ذلك عقد «العجمى» اجتماعاً مغلقاً عقب الواقعة أمس ضم مديري عموم الإدارات التعليمية الثمانى بحضور عادل عبدالوارث، مدير عام التعليم الفني، ومحمد الجيزاوي، مدير عام التعليم العام، لمناقشة تداعيات الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بشأن الإنشاءات الجديدة بكل إدارة تعليمية وفق نوعية التعليم والمرحلة المطلوبة لخفض الكثافات، وكذلك إصدار التعليمات لأقسام التعليم الخاص بالإدارات لتكثيف المتابعات على المدارس الخاصة التي تحت الترخيص، ومناقشة الموقف النهائي بشأن مسابقة الوزارة لسد العجز بنظام التعاقد المؤقت وتجهيز قاعات التطوير التكنولوجي للاختبارات الإلكترونية التي ستبدأ غدا للذين انطبقت عليهم شروط الإعلان واستوفوا كافة المستندات.