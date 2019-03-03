شكرا لقرائتكم خبر عن فتح معبر رفح البري لعبور معتمري قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري بشمال سيناء، في اتجاه واحد، لعبور الفوج الأول من معتمري قطاع غزة، في طريقهم إلي الأراضي الحجازية لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد إغلاقه يومين للعطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مسئول، أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء إجراءات عبور المعتمرين الغزيين وتسيير إجراءات العبور.

أضاف المصدر، أن الفوج الأول يضم 800 معتمرًا غزيًا، حيث تم توفير عدد اضافى من السيارات لنقلهم إلي مطار القاهرة الدولي، للسفر جوًا إلي الأراضي العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.