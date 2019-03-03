شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكافىء 917 شرطيا لمساهمتهم فى أداء رسالة الأمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 917 من رجال الشرطة "418 ضابط، و467 فرد ، و32 مجند" بجهات الوزارة المختلفة، نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية فى الآداء على مدار شهر.
جاء ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة ، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.
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