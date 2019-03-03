شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: "المنتدى العالمى" يتناول حاضر ومستقبل التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى يهدف إلى تناول حاضر ومستقبل التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، من خلال مناقشة عدد من القضايا المطروحة عالميا.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم للإعلان عن فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى تحت عنوان "التعليم العالى والبحث العلمى ما بين الحاضر والمستقبل فى الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل - أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب العالمية فى مجالات التعليم والبحث العلمى والابتكار، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار مسايرة التغيرات العالمية ومواجهة التكنولوجيات اللازمة والثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح عبد الغفار، أن المنتدى يأتى ضمن اهتمامات مصر بمستقبل التعليم العالى والبحث العلمى وإعلان عام 2019 عاما للتعليم، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، لافتا إلى أن المنتدى سيقام فى العاصمة الإدارية الجديدة وتم اختيارها كنموذج للتطور والسعى للبناء.

وأضاف وزير التعليم العالى، أن المنتدى سيتناول عددا من الموضوعات الهامة منها تعظيم عائد الاستثمار فى التعليم العالى والبحث العلمى، وتوجيه البحث العلمى لخدمة أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

وأشار عبد الغفار، إلى أن المنتدى يناقش كيفية الاستفادة من التكنولوجيا فى تحقيق الجودة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية والأوسع فى التخصصات الدراسية الحديثة كالذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء وتطوير مهارات الخريجين لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، عن أن محاور المنتدى تدور حول تطوير المناهج وفقا لمتطلبات التنمية وتعزيز قدرات ومهارات الطلاب وأعضاءه هيئة التدريس فى مجال البحث العلمى والابتكار وتعظيم الاستفادة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وحوكمة الجامعات والمؤسسات البحثية وتطوير التعليم الفنى وتطبيق التعليم الإلكترونى المدمج بالجامعات.

ويناقش المنتدى عددا من القضايا الهامة، منها: تدويل التعليم العالى وحوار الثقافات، ونشر فكر ريادة الأعمال وإتاحة فرص التعليم، فضلا عن مناقشة أهمية التصنيفات العالمية، والمعايير المختلفة المستخدمة فى تلك التصنيفات.

ومن المقرر أن يقام على هامش المنتدى معرض ضخم بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والمؤسسات والهيئات والمراكز البحثية، والذى سيتيح الفرصة لطلاب المرحلة النهائية من التعليم قبل الجامعى والجامعى للتعرف على فرص التعليم العالى المتاحة، وقواعد قبول الطلاب، إلى جانب البرامج الدراسية الحديثة بالجامعات المتاحة لطلاب الدراسات العليا.