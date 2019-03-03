الثقافة تعقد مؤتمرا دوليا منتصف مارس للاحتفال بمئوية ثورة 1919

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تنظم وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، فعاليات المؤتمر الدولي: ثورة 1919 بعد مئة عام" والذي يقام في الفترة من 16 - 18 مارس الجاري، احتفالا بمرور مئة عام علي ثورة 1919، وذلك بحضور عدد كبير من المفكرين والمثقفين.

ويناقش المؤتمر عدد من المحاور أبرزها: ثورة 1919 وتأسيس الوطنية المصرية بين الهوية المصرية والهوية العثمانية، خطاب ثورة 1919 وإعادة صياغة هوية مصر البصرية، صراع الهويات في مصر ما بعد الثورة، ثورة 19 والقطيعة مع تقاليد العصور الوسطى مصر بين الرعوية والمواطنة، الدين لله والوطن للجميع" الشعار والدلالات، ثورة 1919 بين الثورات المصرية، ثورة 19 وثورات العالم المعاصرة لها – التأثيرات المتبادلة، ثورة ١٩ والثورات العربية.

كما يلقي المؤتمر الضوء علي جذور ثورة 1919 من خلال بعض النقاط أهمها: مصر في مطلع القرن العشرين (الحراك المجتمعي والنهوض الوطني)، القوى السياسية في مصر قبل الحرب العالمية الأولى، المواقع السياسية والفكرية لقادة الثورة، علاقة ثورة 19 بالموجة الثانية من الحركة الوطنية (1900-1914)، وكذلك علي وقائع الثورة: تحليل مسار الأحداث من 13 نوفمبر إلى اشتعال الثورة، 9 مارس – 7 أبريل وقائع أيام الثورة، 1919 - 1923 سنوات الثورة والصراع السياسي، بين الاحتجاج السلمي والعمل المسلح.

ويتضمن برنامج المؤتمر الموقف الدولي من ثورة 1919: مؤتمر الصلح،الموقف الأمريكي، الموقف الفرنسي، بريطانيا والثورة، وكذلك الثورة وتغيير المجال السياسي: النظام البرلماني، الثورة والأحزاب السياسية، مشاركة الأقباط في الثورة،الثورة ولغة الخطاب السياسي، بالإضافة إلى محور ثورة 1919 والمجتمع المصري: القوى الاجتماعية في مصر وثورة 1919، ثورة 19 وحركة تحرير المرأة، الدين والثورة، الحراك الاجتماعي والثورة (المجتمع المصري قبل الثورة وبعده).

ويبحث المؤتمر تطور الاقتصاد المصري بعد الثورة من خلال عدة نقاط أبرزها: هل كان للثورة مشروع اقتصادي؟، بنك مصر وشركاته ومشروع بناء اقتصاد وطني مستقل، الثورة والامتيازات الأجنبية، الاقتصاد المصري قبل الثورة وبعدها، وكذلك البناء القانوني للدولة المصرية: ثورة 19 والنظام الدستوري، ثورة 1919 والتطور القانوني في المجتمع المصري، ثورة 1919 وترسيخ قيم القانون والعدالة،منظومة القضاء بعد ثورة 19.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كانت قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة عليا للإعداد لمؤتمر دولي بمناسبة مئوية ثورة 1919، تحت إشراف الدكتور سعيد المصري - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة و منير فخري عبد النور- مقرر اللجنة المنظمة.​