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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الجدول الزمني للترشح لمنصب رئيس جامعة الفيوم، اعتباراً من السبت القادم 9 مارس.
وقال الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني: من المقرر أن تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين، مع انتهاء مدة تقديم الطلبات الخميس 14 مارس.
وأوضح الأعلى للجامعات: يجب على المرشحين تقديم كافة الأوراق المطلوبة وهي، لسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث-المهارات العلمية-الإشراف على الرسائل العلمية-المشروعات البحثية المشارك فيها-التعاون الخارجي-بناء شراكات-المشاركة في تطوير التعليم الجامعي)، بجانب بيان حالة يشتمل على (الإعارات-الإجازات-المهمات العلمية في الخارج-الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة، وخطة تطوير الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأعلى للجامعات" يعلن فتح باب التقدم لرئاسة "الفيوم" السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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