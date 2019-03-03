"العليا للحج": شركات السياحة لم تطلب مد فترة التقديم على الحج السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن غرفة شركات السياحة لم تتقدم بطلب لمد فترة التقديم على الحج السياحي، وقرار غلق الباب يوم 17 مارس الجاري يرجع لضوابط الحج السياحي وقرارات اللجنة العليا للحج والعمرة.

وأوضح شلبي، لمصراوي، اليوم السبت، أنه في حال تقديم غرفة الشركات طلب مد الفترة سيكون محل دراسة، حيث إن الضوابط من سلطات وزيرة السياحة، ولمراجعة الطلب يجرى ذلك بين أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة لمعرفة هل ذلك في صالح للمد أم لا.

ونوه إلى اعتماد الضوابط الجديدة للحج وفتح الموسم مبكرا أمام الجميع بهدف تلافي سلبيات الموسم الماضي، موضحا أن الحديث عن وجود متسع من الوقت كما يعتقد البعض ليس صحيحا، حيث إن المملكة العربية السعودية لديها توقيتات محددة نظرا لغلق المسار هناك نهاية شهر شعبان ونحن كوزارة ملتزمون بالضوابط الآتية من المملكة.

وتابع: كان الجميع يطالب بفتح باب التقديم على الحج السياحي مبكرا وبالفعل تم الفتح والجميع التزم أمام المواطنين الراغبين في الحج بالتزامن مع فتح وزارتي "الداخلية والتضامن"، كما أن الوزارة لبت طلبات الشركات فلماذا الطلب بالمد الآن؟ متابعا: هناك ضوابط وضعت والوزارة راعت السنوات الماضية فتح التقديم على الحج السياحي مبكرا.

وعن الإعلانات الوهمية للشركات، أكد شلبي، أن وزارة السياحة وغرفة الشركات، يرصدان أية إعلانات وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حفاظا على القطاع السياحي وحماية حقوق المواطنين، موضحا أنه حتى الآن لم تستقبل الوزارة شكاوى ضد أي شركة سياحية، وفي حال ثبوت أي شكوى أو مخالفة يتم التحرك مباشرة بعمل محاضر وإبلاغ الشرطة وغلقها مباشرة.

وكانت مصادر بغرفة شركات السياحة، كشفت عن دراسة القطاع السياحي، مطالب بعض الشركات والمواطنين، بمد فترة التقديم في حجز فرصة الحج السياحي مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين قائلة:"كل شئ مطروح ووارد نصالح الناس ونراضيهم بفرصة أخرى.

واشتكت بعض الشركات السياحية من ضعف الإقبال على التقديم لحجز فرصة الحج السياحي حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر على فتح الباب أمام المواطنين، مطالبين وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بمد فترة التقدم للحج لمدة شهر إضافي.



وتواصل أكثر من 2000 شركة سياحية، تلقي جوزات سفر الراغبين فى أداء الحج السياحي، كما بدأت الوزارة عمليات تسجيل الأسماء مع شركات السياحة على بوابة الحج المصرية الموحدة ويستمر التسجيل حتى 17 مارس الجاري، على أن تجرى القرعة الالكترونية يوم 27 مارس، واختيار الفائزين وعددهم 36 ألف حاج.​