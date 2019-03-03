ضبط 6 قضايا استيلاء على أموال المواطنين المتعاملين مع هيئة البريد بلغت 154ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة شرطة البريد بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من موظفي البريد، لاستيلائهم على أموال المواطنين والإضرار بالمال العام، بلغت (154,354) مائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيه مصري، والاحتيال لصرف مبالغ غير مستحقة من معاش تكافل وكرامة.

ونجحت شرطة البريد في ضبط "س.ف" معاون مكتب بريد الملك الصالح، لاستيلائه على مائة وخمسون ألف جنيهاً، من الحساب الخاص بأحد العملاء عن طريق تزوير توقيع صاحب الحساب على إيصالات السحب، دون علمه والاستيلاء على المبلغ لنفسه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتمكنت شرطة البريد من ضبط "ع.أ" وكيل أحد مكاتب البريد بالشرقية لتسهيل الاستيلاء على 4354 جنيه من حساب المعاشات بالمكتب محل عمله، وذلك عن طريق الاستمرار في صرف معاش متوفاة لنجلها بدون وجه حق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

كما تمكنت من ضبط 3 مواطنات لصرفهن مبالغ مالية من ضمن معاش "تكافل وكرامة" بدون وجه حق، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة.

جاء ذلك في إطار مواجهة الفساد الوظيفي، والاستيلاء على أموال المواطنين والإضرار بالمال العام، وفى إطار الجهود لحماية أموال المواطنين المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد.