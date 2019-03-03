شك في سلوكها.. المؤبد لعامل قتل زوجته في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزير، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجته لشكه في سلوكها.

واعترف المتهم "سيد.ع.ا" 38 عامًا مسجل خطر أمام النيابة أنه قام بطعن زوجته عدة طعنات بالوجه والرأس باستخدام سكين، وذلك بعد شكه فى سلوكها.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالمعصرة، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة "س م" 37 عامًا، عاملة نظافة، داخل شقتها مسجاة على ظهرها وترتدى كامل ملابسها، وبرأسها آثار الاعتداء بآلة حادة، وبإجراء التحريات المبدئية دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المسجل خطر لشكه في سلوكها.