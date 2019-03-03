وزير الداخلية يكافئ 917 من رجال الشرطة لجهودهم في تحقيق رسالة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أمر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة (917) من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن.

جاء ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.

وكافئ الوزير، 917 من رجال الشرطة (418 ضابط – 467 فرد – 32 مجند) بجهات الوزارة المختلفة خلال شهر فبراير الماضي، نظراً لجهودهم وتميزهم في آداء عملهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الآداء.