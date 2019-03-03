تأجيل طعن 5 متهمين بقضية "ولاية داعش القاهرة" على سجنهم بالمؤبد لـ7 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، تأجيل نظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "ولاية داعش القاهرة"، على حكم سجنهم بالمؤبد الصادر بحقهم، لجلسة 7 يوليو، إداريا.

كان 5 متهمين بالقضية تقدموا بالطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الحضوري الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، حيث شمل حكم الجنايات 8 متهمين بالسجن المؤبد منهم 3 هاربين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ8، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.