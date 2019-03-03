أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تستقبل وتكرم رئيس هيئة الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تستقبل وتكرم رئيس هيئة الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،وذلك في حوار مفتوح حول الثقافة والإعلام وصناعة النشر، والشراكة بين الهيئات الثقافية والكيانات النقابية.

ويشهد الحوار تعريف طلاب الإعلام المشاركين في تحرير أخبار فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالنقابة وتاريخها وتشريعات وواقع مهنة الصحافة وفرص العمل بمؤسساتها وتطور أدواتها، كما يشهد إهداء هيئة الكتاب إصداراتها المتنوعة إلى مكتبة نقابة الصحفيين بعدد ٢٥٠ عنوانًا، تُضاف إليها الإصدارات الجديدة تباعًا، لتكون متاحة للاطلاع للصحفيين وأسرهم وزوار النقابة.

وقال حسين الزناتي رئيس لجنة النشاط بالنقابة، إن اللقاء يشهد تكريم رئيس الهيئة، عن نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثاني والعشرين من يناير الماضي، وحضره نحو ٣ ملايين زائر.