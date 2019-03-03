أخبار مصر | اليوم.. "مدبولي" يلتقي وزير الاتصالات اللبناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "مدبولي" يلتقي وزير الاتصالات اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير؛ لبحث زيادة سبل التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

كما يعقد رئيس الوزراء، اجتماعا بشأن خطة جذب الاستثمارات لمنطقة قناة السويس، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.

كما يترأس "مدبولي" اجتماعا بشأن مدينة الروبيكي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل عليها، خلال الفترة الحالية، وذلك بحضور وزير الصناعة ومحافظ القاهرة.

كما يلتقي رئيس الوزراء، رؤساء اتحاد الغرف التجارية الإفريقية؛ لبحث مشكلاتهم ومطالبهم والعمل على تعزيز الاتحاد.