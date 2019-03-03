مصر | تأجيل طعن 5 متهمين في قضية "ولاية داعش القاهرة" على سجنهم بالمؤبد لـ7 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعن 5 متهمين في قضية "ولاية داعش القاهرة" على سجنهم بالمؤبد لـ7 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، نظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "ولاية داعش القاهرة" على حكم المؤبد الصادر بحقهم لجلسة 7 يوليو إداريا.

وتقدم 5 متهمين بالقضية بالطعن أمام "النقض" على الحكم الحضوري الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، حيث شمب حكم الجنايات 8 متهمين بالسجن المؤبد بينهم 3 هاربين، و5 حضوري.وكانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ8، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.