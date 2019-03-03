مصر | ضبط راكب حاول تهريب مليون جنيه مصري داخل مناشف قطنية إلى الرياض

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، من ضبط راكب حاول تهريب أكثر من مليون جنيه، قبل سفره إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مخالفا بذلك قانون انتقال النقد المصرى.

وجاء ذلك في أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على طائرة إحدى خطوط الطيران الخليجية، حيث اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتي (البحث الجنائي - تأمين الركاب) على جهاز كشف الحقائب في وجود جسم معتم داخل حقيبة راكب.

Advertisements

وبفتح الحقائب وتفتيشها، عثر مخبأ بداخلها ما بين طيات بعض المناشف القطنية على مبلغ مالى قدره مليون و160 ألف جنيه مصرى، مخالفا بذلك قانون النقد المصري.

وأمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.