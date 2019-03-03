انت الان تتابع رفع كوبرى المشاة المنهار بطوخ وفتح الطريق جزئيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعادت الأجهزة التنفيذية وإدارة مرور القليوبية فتح طريق مصر إسكندرية الزراعى فى الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة بعد انتهاء عمليات رفع آثار كوبري مشاة قرية كفر الجمال التابعة لمركز طوخ لإعادة فتح الطريق. وانهار الكوبري الواقع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، مساء أمس السبت، بعد اصطدام سيارة نقل محملة بمعدة ذات أطوال فوق المسموح بها ما أدى لانهيار الكوبري دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية . وتم سحب السيارة النقل فيما تتواجد سيارتان إسعاف وسيارتان مطافئ في موقع الحادث، إضافة إلى قيادات من المحافظة والإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق والكباري.

يذكر أن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أكد أن حادث انهيار كوبري مشاة في طوخ على طريق الإسكندرية الزراعي لم يسفر عن سقوط ضحايا.وأوضح المحافظ، أن الحادث وقع الساعة 9:50 مساء السبت، أثناء مرور سيارة نقل محملة بارتفاعات، وتم تشكيل لجنة لدراسة وضع الكوبري، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.وأضاف أن حالة