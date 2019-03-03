انت الان تتابع التموين: صرف 20% من مقررات شهر مارس لأصحاب البطاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، أنه تم صرف ما يقرب من 20% من مقررات الشهر الجاري في محافظات الوجه البحري حتى الآن، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى. وأكد اللواء خالد عبد الله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، "انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر مارس الجاري"، مشيرا إلى وجود مخزون استراتيجي لمنتجات اللحوم وسلع السكر والزيت والأرز تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أول أمس، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مارس الجارى، من خلال شركتى الجملة "العامة والمصرية"، حيث يتم الصرف لبقالى التموين ومنافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الجارى، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا،