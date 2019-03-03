شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تبدأ تلقي نتائج تصويت المصريين بالخارج في انتخابات أشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء تلقيها محاضر فرز اللجان الخاصة بتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، تباعا من الدول التي جرى فيها التصويت، والذي انتهى في التاسعة مساء السبت، بحسب تصويت كل دولة، وذلك تمهيدًا لتجميعها على نتائج الداخل.

وجرى تصويت المصريين بالخارج في الدائرة على مدار يومي الجمعة والسبت، على أن تستقبل الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الحصر العددي للجان، حيث تقوم السفارات بالخارج بإرسالها لوزارة الخارجية، والتي تقوم بدورها بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقلصت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مواعيد الإعادة –إن وجدت- في الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية، والتي سبق وحددتها الهيئة في الجدول الزمني.

وتضمنت التعديلات الجدول الزمنى إجراء انتخابات الاعادة في الخارج يومي 2 و3 أبريل بدلا من يومي 5 و6 أبريل، كما تم تقليص المدة المحددة لدعاية الانتخابية في حالة جولة الإعادة بالداخل، بحيث تبدأ يوم 4 أبريل بدلاً من يوم 7 أبريل، ويكون بدأت فترة الصمت الدعائي يوم 6 أبريل بدلاً من يوم 13 أبريل.