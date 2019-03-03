شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتبرع لأسر ضحايا حادث محطة مصر بـ10 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت إدارة نادي بيراميدز التبرع بمبلغ 10ملايين جنيه لأسر ضحايا حادث محطة مصر، وكذلك الحالات الحرجة من المصابيين. وتأمل إدارة النادي ومالكه المستشار تركي آل الشيخ، مد يد العون لأهالي ضحايا حادث محطة مصر، وتخفيف معاناة المصابين.

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