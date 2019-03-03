شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص أكثر من مليون مواطن في يومين بالمرحلة الثالثة من «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإنتهاء من مسح مليون و2683 مواطن، بالمحافظات الـ7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ إنطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس السبت.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من «المبادرة الرئاسية»، في الـ27 محافظة وصل إلى 31 مليون و885 ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول أمس، إقبالا منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 133% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا من الفرق الطبية على الإنتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا بتردد 284 ألف و685 مواطن بنسبة تحقيق 204% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 215 ألف و64 مواطن، ثم محافظة الجيزة 167 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 131 ألف و237 مواطن، ثم المنيا 115 ألف و35 مواطنًا، تليها محافظة قنا بتردد 76 ألف و968 مواطن، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 12 الف و712 مواطن.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تماما.