شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق بالحوامدية لمدة 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق غرب السكة الحديد بالحومدية وهي (عرب الساحة- الجمهورية- سعد زغلول- سمير صادق- طريق 11- جسر المنوات- مني الامير) ومتفرعاتها لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة 9 صباح يوم الاثنين حتي الساعة 9 صباح الثلاثاء بناء على طلب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ أعمال ربط خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه الحوامدية المرشحة الجديدة قطر 800 مم على الخط المغذي لمناطق غرب السكة الحديد بالحومدية نظراً لقرب البدء في تشغيل المحطة بطاقة تصميمية 70 ألف م3 / يوم والجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.