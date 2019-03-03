شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ15 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برد الجنسية المصرية لـ 15 شخصا، كما قرر الوزير الإذن لـ 42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية. صدر هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.











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