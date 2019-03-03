وزير الكهرباء يستقبل اليوم وفدا صينيا لبحث سبل التعاون فى مجال الربط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا صينيا رفيع، ظهر اليوم بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الربط الكهربائي العالمى، والذى تسعى مصر لأن تكون محورا رئيسيا فيه.

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