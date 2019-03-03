غرفة المنشآت السياحية تواصل دوراتها المكثفة حول صحة وسلامة الغذاء حتى الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل فعاليات الدورة التدريبية التى تقيمها غرفة المنشآت السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة لأصحاب ومديرى ومسئولى جودة الغذاء بالمنشآت السياحية بالقاهرة الكبرى " دورة اليوم الواحد " والتى تستمر حتى الخميس.
وقال عادل المصرى، رئيس الغرفة، فى بيان، أن هذه الدورة يتولى أعمالها إحدى الشركات الدولية المتخصصة فى الصحة العامة والبيئة وصحة وسلامة الغذاء الآمن ، مشيراً إلى أن المحاضرين بالدورة من الخبراء فى هذه المجالات الهامة .
أضاف رئيس الغرفة، أن هناك إقبالاً من قبل المنشآت السياحية للمشاركة بممثلين لها سواء المديرين أو مسئولى جودة الغذاء ، مما يؤكد حرص هذه المنشآت على التعرف على كل ماهو جديد فى شآن الإشتراطات الخاصة بالطعام الآمن وسلامته حرصاً منهم على صحة الأغذية والمشروبات المقدمه لروادها .
أشار المصرى ، إلى أن هذه الدورات المكثفة تتناول عدة محاور منها مقدمة عن أمن وسلامة الغذاء ، وفوائد الحرص على إنتاج غذاء آمن ، وتكاليف عدم إتباع الشروط الصحية وإنتاج غذاء آمن ، وأهم الأسباب لزيادة معدلات التسمم الغذائى ، والإجراءات الأساسية لتوفير طعام صحى ، والأفراد الأكثر عرضه للأمراض الناتجة عن الغذاء الملوث ، وأعراض التسمم الغذائى ، والأخطاء الشائعة التى قد تكون السبب فى حدوث التسمم الغذلاائى ، والتلوث البيولوجى وعلاقته بالتسمم الغذائى ، والظروف المناخية لتكاثر ونمو البكتيريا ، والممارسات الجيدة لكى تقى العامل والعميل من خطر التسمم الغذائى .
ودعا رئيس غرفة المنشآت السياحية ، أعضاء الغرفة بالقاهرة الكبرى للإستفادة من مثل هذه الدورات التوعوية والتحذيرية ، مؤكداً إنها ترتقى بالمعلومات الصحية للمسئول ، وكذلك تمكنه من التعامل بحرفية مع هذه الحالات الحرجة حالة حدوثها لا قدر الله والتدخل سريعاً ، دون إزعاج رواد المطاعم .
يذكر أن هذه الدورات تم إطلاقها أمس السبت وافتتحتها الدكتور سها بهجت ، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب ، بحضور عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، ومن المقرر أن تمتد نشاطها وفعالياتها إلى باقى المحافظات إعتباراً من أول إبريل 2019.
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