شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية فى مساكن الشراتون بالنزهة الجديدة بسبب كسر ماسورة مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بمساكن الشراتون فى النزهة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات و انقطاع المياه عن المكان، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات لحين إجراء أعمال الإصلاحات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه بمساكن الشراتون بالنزهة، أدت إلى ظهور بعض الكثافات المرورية بالطريق وتم انتقال الخدمات المرورية إلى المكان.