ضبط 15 كيلو استروكس و350 طلقة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة أمنية مكبرة استهدفت فرض السيطرة الأمنية ومضبط الخارجين عن القانون وحائزي السلاح ومروجي المواد المخدرات.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة عن ضبط 53 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، عُثر بحوزتهم على 15 كيلو جراما من مخدر الاستروكس، و11 جرام هيروين، 170 جرام شادو، 587 قرصا مخدرا و2030 جرام حشيش.

في مجال قضايا الأسلحة، تم ضبط 11 متهما بحوزتهم بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، طبنجة عيار 9 مم، 7 فرد محلى الصنع 12 مم و350 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين، أحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.