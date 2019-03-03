"كشاف الطوارئ طلع مضروب".. ضبط 8436 قطعة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 71 قضية متنوعة، أبرزها 15 منشأة بدون ترخيص، 16 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و21 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات.

كما تم ضبط قضية غش تجاري عبارة عن رساله "كشاف طوارئ" غير مطابقة للمواصفات القياسية بإجمالي 8436 قطعة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.