النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم طرق ومحاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، كثافات متحركة، وذلك بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى عملهم، وذلك وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية.

وارتفعت نسبة الزحام أعلى الطريق الدائري بدءًا من منطقة مؤسسة الزكاة حتى نفق السلام والمرج، كما شهد طريق صلاح سالم شللا مروريا من منطقة الفسطاط، وحتى نفق الملك الصالح والمنيل، وكذلك في اتجاه نفق العروبة وامتدت حتى طريق المطار ودار الدفاع الجوي، وطريق الأوتوستراد نفس الأمر،

وتباطأت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر بالطريق القادم من وسط البلد والجيزة نتيجة الكثافات العالية والأحمال المرتفعة، كما ظهر زحام مروري بطريق كورنيش النيل من مصر القديمة للتحرير، وكذلك من كورنيش المعادي للأوتوستراد.

فيما شهد شارع رمسيس كثافات مرورية بأماكن غمرة والدمرداش، امتدت حتى مطلع كوبري العباسية وتباطأت الحركة بشكل واضح في شارع التسعين، وفي طريق التجمع المنيب.

وتكرر الأمر بطريق جسر السويس الذي شهد كثافات مرورية لكنها متحركة في الاتجاهين وكذلك مطلع كوبري الحرفيين، امتدت الكثافات حتى طريق جوزيف تيتو المؤدي إلى مصر الجديدة والنزهة وطريق المطار، كما شهدت المحاور والطرق المؤدية إلى مدينة نصر كثافات مرورية عالية، خاصة من طريق المنصة وحتى شارع عباس العقاد، وكذلك من كوبري 4.5 حتى طريق نادي السكة الحديد.

شهد محور 26 يوليو كثافات مرورية مرتفعة خاصة في الاتجاه القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان، وامتدت الكثافات من ميدان لبنان حتى شارع السودان، ومنه إلى كوبري الدقي، وكانت الكثافات كبيرة في شارع جامعة الدول العربية ومنطقة المهندسين بسبب أعمال المترو، وكذلك الطريق الدائري من المريوطية حتى المنيب، ومن المريوطية حتى طريق المعادي.

وتباطأت حركة السيارات في شارع الهرم، بداية من الرماية حتى نفق الجيزة، نفس الأمر في شارع فيصل وكوبري صفط وكوبري الدقي، ومحيط جامعة القاهرة، كما كثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها لسحب الكثافات وتيسير الحركة المرورية.