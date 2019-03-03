انت الان تتابع بيراميدز يتبرع بـ10 ملايين جنيه لضحايا حادث محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الإعلامي عمرو أديب: إن "نادي بيراميدز الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تبرع بـ10 ملايين جنيه لصالح ضحايا حادث قطار محطة مصر". ووجه أديب عبر برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، الشكر لـ"آل الشيخ"، قائلاً: "آل الشيخ محب لمصر وموجود في مصر". وتابع: "جمعنا حتى الآن 15 مليون جنيه تبرعات لصالح الضحايا.. نقدر نخفف بعض آلام الضحايا سواء أطفال أو أمهات أو عمليات جراحية". وانفجر خزان الوقود لقطار لدى دخوله مسرعا أحد أرصفة محطة مصر، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وأعلنت النيابة العامة، في بيان آنذاك، أن الحادث وقع بسبب شجار بين سائقي قاطرتين، ما دفع أحدهما لترك قاطرته دون إيقاف محركها فانطلقت بسرعة عالية وأسفرت عن الحادث. وعاينت اللجنة الفنية المشكلة من هيئة السكة الحديد، يوم الجمعة، جرار "قطار 3202" المتسبب في كارثة "محطة مصر"، واستغرقت أعمال المعاينة والفحص