شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة على مقعد النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النقابة العامة للصيادلة، والنقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات، فتح باب الترشح بالانتخابات، اليوم الأحد، وحتى الثلاثاء 12 مارس الجاري، لمدة 10 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وأخر يوم حتى الساعة 5 مساء، وذلك على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، و رؤساء النقابات الفرعية، ومجالسها.

ومن المقرر أن يتم اعلان القوائم الأولية يوم الأربعاء 13مارس الى الجمعة 15 مارس 2019، والتنازلات من السبت 16 مارس الى الاثنين 18 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وأخر يوم حتى الساعة 5 مساء.

وسيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس الى الخميس 21 مارس لمدة 3 أيام.

وبالنسبة للطعون فحدد لها المجلس يوم الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الساعة 3 عصرا و أخر يوم حتى الساعة 5 مساء، ومن المقرر أن يتم النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 مارس الى الخميس 28 مارس لمدة 4 أيام.