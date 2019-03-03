اليوم.. فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة على مقعد النقيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النقابة العامة للصيادلة، والنقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات، فتح باب الترشح بالانتخابات، اليوم الأحد، وحتى الثلاثاء 12 مارس الجاري، لمدة 10 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وأخر يوم حتى الساعة 5 مساء، وذلك على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، و رؤساء النقابات الفرعية، ومجالسها.
ومن المقرر أن يتم اعلان القوائم الأولية يوم الأربعاء 13مارس الى الجمعة 15 مارس 2019، والتنازلات من السبت 16 مارس الى الاثنين 18 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وأخر يوم حتى الساعة 5 مساء.
وسيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس الى الخميس 21 مارس لمدة 3 أيام.
وبالنسبة للطعون فحدد لها المجلس يوم الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الساعة 3 عصرا و أخر يوم حتى الساعة 5 مساء، ومن المقرر أن يتم النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 مارس الى الخميس 28 مارس لمدة 4 أيام.
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