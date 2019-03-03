"حنان" تطلب الخلع من تاجر الحمام: "بيخوني مع جارتي اللي بتصالحنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "حنان.م" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بامبابة، طالبت فيها بخلع زوجها "ز.س"، مبررة ذلك: "بيخوني مع جارتنا في غية الحمام".

وقالت صاحبة الـ30 سنة: "تزوجت من صاحب محل لبيع الحمام، تقليدي عن طريق بعض الأقارب، وبعد التعرف عليه شعرت بأنه طيب القلب وحنون وقادر علي تلبية متطالباتي، وبعد الموافقة على الخطبة تم تحديد موعد الزفاف وانتقلنا للمعيشة سويا بعش الزوجية، زواج استمر 3 سنوات، أثمر عنه بأنجاب طفلي يوسف ويبلغ من العمر سنتين".

وأضافت: "عشت معه أيام سعيدة، شعرت بأنه يريد الحفاظ على منزل الزوجية ولم أجد فرحة تشبه فرحة زوجي عندما علم بحملي بطفلي، جعلني أشعر وكأني محلقة بالسماء، ومرت الأيام وأنجبت طفلي، ولم يفعل زوجي سوء تلبية احتياجاتنا وبدأ يقول للأهل والأصحاب زوجتي تهملني ولا تهتم بحياتنا الزوجية".

وتشكي الزوجة: "جوزي تغير نهائيا وكلما رجع من عمله يدخل لغرفته لتغير ملابسه وبعدها ينام ولا يتحدث معي من فترة طويلة، حتى لاحظت قضائه معظم وقته بغية الحمام الموجودة أعلى منزلنا وعن التفكير في مصالحته وجدته مع دعاء جارتنا اللي كانت على طول بتصالحنا، قمت بإهانته بصوت عالي بعدما قام بضربي".

تختتم الزوجة: "هربت لمنزل أهلي بعدها لعرض الوضع على والدي لكنه علم من شكلي وعلامات الضرب الموجودة على جسمي، وعندما طلبه للمناقشة رفض وتحدث مع شقيقي الصغير بأسلوب غير لائق وكلمات غير مقبولة، فلم يكن هناك إلا التخلص منه لكنه رفض وبشدة".

فلجأت لمحكمة الأسرة بإمبابة لرفع دعوى خلع ضده والتخلص منه وحملت رقم 4753 لسنة 2018 ومازلت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.