"أمطار ورياح وأتربة".. الأرصاد تُعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها بشأن توقعاتها لدرجات الحرارة والرطوبة ونسب سقوط الأمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة.

وفيما يلي توقعات الهيئة لطقس الأيام المقبلة:

طقس الأحد

يسود الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، وحتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 20 08

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 10

الوجه البحري والقاهرة 21 13

جنوب سيناء والغردقة 24 12

شمال الصعيد 22 08

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 09

طقس الاثنين:

طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهاراً شدشد البرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، كما تنشط رياح خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة الأثنين:

السواحل الشمالية الغربية 18 08

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 10

الوجه البحري والقاهرة 20 11

جنوب سيناء والغردقة 23 12

شمال الصعيد 22 08

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 11

طقس الثلاثاء:

طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافء على جنوب الصعيد نهارا ، شديد البرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقهرة وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .

وستكون الرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السوس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

توقعات طقس الثلاثاء

السواحل الشمالية الغربية 17 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 17 13

الوجه البحري والقاهرة 18 12

جنوب سيناء والغردقة 22 12

شمال الصعيد 21 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 23 11