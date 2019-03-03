وزير الأوقاف: تطاول "الإخوان الإرهابية" على الأزهر والإفتاء كشف حقيقتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن تطاول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية العميلة على الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية يكشف فقد هذه الجماعة الإرهابية الضالة لصوابها.
وأضاف وزير الأوقاف - في بيان اليوم الأحد - أن بيان الأزهر الشريف بشأن هذه الجماعة الإرهابية ضربة موجعة لها وكشف حقيقتها الضالة، فأخذت بعض عناصرهم المجرمة تتطاول على الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شأن تطاولهم على كل من يكشف حقيقتهم، ولا سيما لو كانت مؤسسة عريقة يحسب لكلمتها ألف حساب كالأزهر الشريف.
وتابع الوزير "غير أن كل ذلك لن يزيدنا إلا قوة وصلابة وإصرارا على تعرية هذه الجماعة الإرهابية وبيان حقيقتها في العمالة والخيانة والضلال والكذب".
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