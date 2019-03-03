أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين مصر والسودان لتبادل الخبرات في العمل النقابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين مصر والسودان لتبادل الخبرات في العمل النقابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رمضان مصيلحي امين صندوق النقابه العامه للتعليم والبحث العلمي، إن وفدا من النقابه العامه قام بزيارة نقابة التعليم بالسودان الشقيق وذلك لتأكيد أواصر العلاقه بين مصر والسودان الحركتين العمالتين بالدولتين.

وأشار "مصيلحي" إلي انه تم المباحثات مع رئيس نقابه التعليم بالسودان، وبحث القضايا التي تهم الحركتين بمصر والسودان، بالإضافة إلي الاتفاق علي تبادل الخبرات في مجال العمل النقابي وما يخص التعليم في البلدين.

ومن جهته أوضح محمود قاسم الأمين العام النقابه العام للتعليم والبحث العلمي، أن مصر تمر بمرحلة هامه في الوقت الحالي في مواجهة الإرهاب الأسود الذى لا ينتمي إلي مصر ولا الي الدين الاسلامي وهم فئة ضاله يعملون لحساب بعض الدول الاوروبيه والعربيه.

وأكد "قاسم" أن يقظة الرئيس السيسي وجرأته في اتخاذ القرارات القضائية علي هذه الفئة الضالة وان الجيش والشرطه يقدمون الشهداء من أجل القضاء علي هؤلاء المتأسلمون الذين يأخذون من الدين ستار لافعالهم الضاله ولقتل الابرياء.

وتابع محمود أن الشعب المصرى يعمل جاهدا من أجل النهوض بالاقتصاد وهو علي استعداد أن يضحي بنفسه من أجل القضاء علي هذا الإرهاب.

كما قالت سماح جاد مسؤولة المرأة بالنقابة العامه للتعليم والبحث العلمي لمسؤلات المرأة باللجان النقابيه بالسودان الشقيق أن المرأة المصريه تعمل بجانب الرجل وهي حريصه علي الأداء المتميز في العمل النقابي لتطويره واضافت أنه يتم عمل دورات نقابيه مستمره من أجل تثقيف القيادات النقابية النسائية اللاتى نجحن في الانتخابات النقابيه الجديده لاول مره يمارسون العمل النقابي.

وقالت سماح إن الدورات التثقيفية تشمل تعريف العمل النقابي وتاريخه وفوائده للعاملين وكيفية حماية حقوق العاملين التي كفلها لهن القانون.

وشمل الوفد رمضان مصيلحي رئيس الوفد محمود قاسم وسماح جاد وعلاء صبح وهاني عبد الصمد وعبد الرؤوف عطيه.