أخبار مصر | رضوان: النقابات تسعى دائما لتعزيز العلاقات العربيه والإفريقية والدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضوان: النقابات تسعى دائما لتعزيز العلاقات العربيه والإفريقية والدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدعيما للعلاقات بين الحركه النقابية المصريه والعربية، قام وفدا من النقابه العامه للتعليم والبحث العلمي برئاسة هشام رضوان بزيارة دولة الكويت الشقيقة.

وقال "رضوان" خلال لقائه مع رئيس نقابه العاملين بوزارة التربية بالكويت صالح خالد العازمي وأعضاء مجلس إدارة النقابه بالكويت، أن مصر تمر بمرحلة هامه تاريخيه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يقود حربا قوية ضد قوى الارهاب التى تسعى الى زعزعة الاستقرار فى مصر والامه العربيه لمصلحة قله من بعض دول اجنبية وعربيه.

وأكد رضوان أن القوات المسلحه والشرطه فى مصر تبذل كل الجهد من اجل القضاء علي بؤر الإرهاب الأسود الذين يتخذون الدين ستار لهم لتنفيذ اغراضهم.

وأشار رئيس نقابة التعليم والبحث العلمى، الى أن مجلس النواب في مصر يقوم خلال هذه الفتره بدراسة تعديل بعض مواد الدستور المصرى وقال: نحن اعضاء النقابه العامه للتعليم والبحث العلمي ولجاننا النقابية نؤيد هذه التعديلات من أجل استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى تعيشها مصر.

لفت رضوان إلي أن العلاقه بين الحركه النقابيه المصريه والكويتية قويه، وان النقابات العامه تسعى دائما الى تعزيز العلاقات النقابية العربيه والافريقية والدولية.

عمال مصر" توافق على التعديلات الدستورية

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.